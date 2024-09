Apple ha aggiornato le AirPods Max e secondo quanto dichiarato, ciò è stato portato avanti all’insegna della continuità. Suddetta continuità è stata però considerata “eccessiva” da molti. L’aggiornamento, infatti, arriva dopo 4 anni e la nuova generazione non comprende novità consistenti.

L’attenzione di Apple è stata indirizzata soprattutto alle cuffie over ear. Per quest’ultime è previsto un passaggio per l’interfaccia. Dalla precedente Lightning si passa a quella USB-C. Inoltre, è in arrivo anche una modifica relativa alle cinque colorazioni. Cos’altro è stato previsto per le nuove AirPods Max?

Apple presenta le AirPods Max: le novità sono deludenti?

Considerando l’aumento di prezzo delle nuove cuffie, in molti hanno ipotizzato che l’azienda di Cupertino potesse optare per loro per il chip H2. Tale opzione era stata scelta per le AirPods più economiche (149euro), dunque sembrava scontato ipotizzare che anche il modello più costoso (579 euro) presenti la stessa evoluzione.

La possibilità è stata scartata da molti considerando che di raro Apple avrebbe fatto passare inosservata un’innovazione simile. Inoltre, durante l’ultimo evento tenutosi lunedì scorso, Apple ha annunciato l’adozione del chip H2 per gli AirPods 4. Dunque, perché non annunciarlo anche per la versione Max? Infatti, con l’annuncio delle caratteristiche principali delle nuove cuffie, l’azienda di Cupertino non ha fatto alcun riferimento ad un possibile passaggio al nuovo chip.

Sul sito web ufficiale di Apple è stato caricato il materiale ufficiale relativo ai nuovi dispositivi. Qui viene evidenziato che i nuovi AirPods Max presenteranno l’opzione per la cancellazione attiva del rumore che, questa volta, risulta due volte più efficaci rispetto ai modelli della gamma Pro e gli AirPods 4. Ciò potrebbe dipendere dal design privo di cuscinetti in silicone presentato dalle altre cuffie di Cupertino.

I cambiamenti, anche se importanti, risultano ancora minimi, soprattutto dopo quattro anni dall’ultimo aggiornamento proposto da Apple per le sue AirPods. Ciò ha causato una certa delusione in coloro che speravano di ottenere dei miglioramenti più consistenti.