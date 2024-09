Inutile dire che la casa automobilistica Peugeot abbia un’importante storia alle spalle. Nel corso degli anni, infatti, è riuscita a conquistare appassionati del settore grazie alla realizzazione e al conseguente lancio di icone che hanno creato la storia del marchio. Parlando di storia, non possiamo non parlare della 205 GTI e della 205 Turbo 16. Icone che sono state lanciate nel lontano 1948. Parlando di questa data, è importante citare il famoso concept denominato Qasar dalla casa automobilistica Peugeot.

Nel 1984, la casa automobilistica mostrò il prototipo di quella che rappresenta una sportiva a due posti che si è inevitabilmente contraddistinta, la Qasar.

Peugeot Qasar: sportività e potenza

Come accennato in apertura, la casa automobilistica francese Peugeot nel 1984 ha lanciato tre modelli che hanno aiutato il brand a creare una solida storia per tutti gli appassionati di quattro ruote. Oltre alla 205 GTI e alla 205 Turbo 16, Peugeot assemblò nello stabilimento di La Garenne un modello dotato di tantissima potenza.

Stiamo parlando della Qasar che, non a caso, condivide alcune cose con la 205 Turbo 16. Nello specifico, facciamo soprattutto riferimento alla potenza di questo veicolo. La casa automobilistica Peugeot ha infatti deciso di realizzarla sullo stesso telaio della 205 Turbo 16 ma anche di adottare la medesima meccanica. Stessa decisione anche per l’implementazione della trazione integrale e di una potenza che si attesta a circa 600 CV. Caratteristiche piuttosto particolari, dunque, che non possono che dimostrare la grandiosità della potenza e della tecnologia di quell’epoca.

Volendo parlare delle differenze tra la 205 Turbo 16 e la Qasar, possiamo puntare l’attenzione su alcuni particolari legati al design. Nello specifico, infatti, la Qasar si contraddistingue perché progettata con una carrozzeria più bassa, forme con fibra di carbonio e kevlar, interni contraddistinti da una pelle rossa cucita a mano e un piccolo sistema multimediale con schermo CRT.

La sorte ha voluto che i progetti andassero in modo differente, tanto che Peugeot ha cancellato i progetti di sviluppo dei suoi modelli pensati per le competizioni. Al di là del modello attualmente nel Musée de l’Aventure Peugeot a Sochaux, la Qasar rimane soltanto un prototipo.