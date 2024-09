In occasione di una nuova iniziativa promossa da TIM Party, alcuni clienti selezionati dal noto operatore telefonico possono approfittare di una promozione esclusiva. Quest’ultima offre infatti tre mesi gratuiti di abbonamento a Disney+. L’offerta, valida fino al 15 settembre salvo eventuali proroghe, permette di usufruire del piano Standard con pubblicità della piattaforma streaming. Solitamente disponibile al costo di 5,99€ al mese. La promo è rivolta a tutti i nuovi clienti TIMVISION. Ma a patto che siano titolari di una connessione fissa TIM o che la attivino a breve. Una volta scaduto il periodo gratuito, l’abbonamento si disattiva automaticamente, senza costi aggiuntivi.

TIM: gestione dell’abbonamento esistente e condizioni del piano TIMVISION

È importante ricordare che questa soluzione riguarda esclusivamente il piano Disney+ Standard con pubblicità. Esso include streaming in qualità Full HD, audio in 5.1 e stereo, con la possibilità di fruire dei contenuti su due dispositivi contemporaneamente. Le pubblicità, secondo le informazioni fornite dalla piattaforma, vengono visualizzate sia prima dell’inizio dei programmi sia durante la loro riproduzione. Proprio come avviene con la televisione tradizionale. La visione dei contenuti è supportata da una vasta serie di device. Tra cui Smart TV, PC, Mac, smartphone, tablet e console di gioco come PS4, PS5, Xbox One, Series S e SeriesX.

Se un cliente ha già un abbonamento Disney+ attivo, mensile o annuale, e usa la stessa email per aderire all’ offerta, riceverà una comunicazione via email per gestire il vecchio abbonamento. La mail, inviata dall’indirizzo disneyplus@mail.disneyplus.com, fornirà tutte le istruzioni necessarie per gestire eventuali conflitti tra i piani.

In più, TIM ha previsto una speciale promozione per chi desidera prolungare l’esperienza con Disney+. Fino al 31 dicembre 2024, è possibile attivare il pacchetto TIMVISION con Disney + a 0,99€ al mese. Dopo tale data, il prezzo dell’abbonamento salirà a 6,99€ mensili. Chi desidera approfittare di questa vantaggiosa soluzione ha tempo fino al 28 settembre. Termine oltre il quale l’ operatore si riserva di modificare le condizioni.