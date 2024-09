WindTre di recente, ha presentato una delle offerte più competitive sul mercato delle telecomunicazioni mobili. Quest’ ultima è riservata agli ex clienti che hanno ricevuto uno specifico SMS. La nuova tariffa è chiamata “GO 150 XS 5G”. Essa propone un pacchetto che unisce convenienza e una quantità elevata di traffico dati. Arrivando così a posizionarsi come una delle opzioni più appetibili per chi cerca una soluzione con prestazioni elevate a un prezzo contenuto. Il piano comprende minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. In modo da offrire la possibilità di comunicare liberamente senza preoccuparsi di costi aggiuntivi o altro.

WindTre: una promo riservata agli ex clienti, ma attenzione alle scadenze

A completare il tutto, troviamo 50 SMS da inviare a qualsiasi numero. Un’opzione particolarmente interessante per coloro che utilizzano ancora i messaggi di testo in combinazione con le app di messaggistica istantanea. Ad ogni modo, il vero punto di forza risiede nei 150GB di traffico dati in rete 5G. Una quantità adatta anche per i clienti più esigenti che necessitano di un ampio accesso a internet per streaming, social media e lavoro in mobilità. Il tutto, sorprendentemente, al costo di soli 5,99 euro al mese.

Il piano “GO 150 XS 5G” non è però disponibile per tutti. La promozione, come detto, è infatti riservata agli ex clienti WindTre che riceveranno l’SMS promozionale winback. Ovvero, un invito a tornare alla compagnia a condizioni vantaggiose. Questi messaggi personalizzati sono un mezzo attraverso il quale l’operatore mira a riconquistare gli utenti che hanno cambiato gestore. Proponendo appunto tariffe esclusive difficili da trovare altrove.

Per attivare la promozione, è importante rispondere tempestivamente al messaggio e verificare i termini direttamente sul sito ufficiale dell’ operatore. In quanto le opzioni di questo tipo possono essere soggette a variazioni o scadenze ravvicinate. Consigliamo a tutti coloro che sono interessati di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali e approfittare di questa occasione finché è disponibile.