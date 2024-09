Vodafone sfida CoopVoce con le Silver: ecco fino a 200 GIGA al mese

Come era già stato visto durante il 2023, è anche ora il momento giusto per scegliere una delle promo di Vodafone, peraltro a partire da soli 7,99 € mensili. Oltre a tutte quelle viste in passato, ne sono arrivate delle altre molto interessanti. Come sempre il gestore non tira i remi in barca e mette in circolazione il meglio per i suoi utenti. Basta infatti includere diversi giga all’interno delle offerte con prezzi appetibili ed il gioco è fatto, esattamente come è accaduto questa volta.

Tutto quello che Vodafone offre è all’insegna del gran risparmio e dell’eccelsa qualità che da sempre contraddistingue questo provider. Oggi dunque è il turno delle tanto agognate Silver, due offerte straordinarie che probabilmente daranno uno smacco incredibile a tutti gli altri operatori.

Vodafone domina con le sue migliori offerte e riesce a distruggere la concorrenza

In questo momento le offerte disponibili fanno parte della stessa gamma, ovvero quella delle Silver. Stando a quanto riportato ufficialmente da Vodafone, la prima costa solo 7,99 € ogni mese includendo al suo interno tutto quello che serve. Qui ci sono infatti telefonate illimitate verso tutti con 200 messaggi da inviare e 100 giga in 4G per navigare.

Lascia di stucco anche la seconda offerta, quella che tutti conoscono come Silver 150. Effettivamente il nome è già molto esplicativo, in quanto l’offerta permette di avere proprio 150 giga in 4G per la navigazione con minuti senza limiti e 200 SMS disponibili. Il prezzo in questo caso aumenta leggermente e passa a 9,99 €.

Per Vodafone è diventato semplicissimo battere ogni concorrente soprattutto con i suoi periodi promozionali che ormai parlano da soli. Chi sceglie una delle offerte appena citate infatti può portare a casa un mese a soli 5 €. Scegliendo poi il servizio di ricarica automatica, si può avere a disposizione un’aggiunta di 50 giga tutti i mesi. Adesso la scelta è solo degli utenti, ai quali possono optare per una delle due soluzioni.