Vodafone propone una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access) più vantaggiose sul mercato, con la possibilità di attivazione gratuita durante il mese di settembre. Questa soluzione si basa su una combinazione di fibra ottica e rete 4G o 5G, a seconda della copertura, rendendola ideale per piccoli comuni non raggiunti dalle tradizionali connessioni cablate. Grazie a questo mix tecnologico, si ottiene una copertura migliore rispetto ad altre tecnologie, senza preoccuparsi di rallentamenti o interruzioni.

Le nuove promozioni Vodafone casa

La promozione Vodafone FWA permette di navigare fino a 300 Mbps in 5G, o fino a 100 Mbps in 4G. In base alla copertura, l’utente riceverà un dispositivo indoor o outdoor: il primo consente di collegare fino a 99 dispositivi in 5G, mentre il secondo è un’antenna esterna che cattura il segnale 4G o 5G. Con questa connessione, è possibile lavorare da remoto, giocare online, guardare contenuti in streaming ad alta qualità e partecipare a videochiamate senza problemi di connettività.

L’offerta prevede un costo mensile di 25,90 euro, con attivazione gratuita, risparmiando così i 39,90 euro previsti per l’attivazione ordinaria. Nel caso di recesso anticipato, sarà necessario pagare le rate residue del contributo per l’attivazione e i costi di disattivazione della linea, pari a 18 euro, o 15 euro in caso di migrazione a un altro operatore.

In alternativa, Vodafone propone l’offerta fibra ottica Internet Unlimited, che consente di navigare fino a 2,5 Gbps in FTTH (Fiber to the Home), con chiamate illimitate e un modem dotato di Wi-Fi Optimizer. Questa offerta è disponibile a 25,90 euro al mese, o 21,90 euro per i clienti già attivi nel servizio mobile, con un contributo di attivazione incluso nelle rate mensili.

Infine, per chi cerca una connessione per la seconda casa, Vodafone offre un’opzione FWA dedicata, a 21,90 euro al mese, con la possibilità di aggiungere chiamate illimitate. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita, ma vincolata alla presenza di una linea principale.