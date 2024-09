Con il lancio ufficiale di iOS 18 previsto per il 16 settembre 2024, Apple ha deciso di adottare una strategia particolare. Una trovata che consente di scegliere se aggiornare immediatamente o mantenere la versione precedente. La nuova versione del sistema operativo, presentata a giugno, introduce diverse funzionalità. Tra cui un Centro di Controllo rinnovato, nuove opzioni per la schermata Home e l’integrazione del protocollo RCS in Messaggi. Nonostante queste novità, alcune persone potrebbero preferire rimanere su iOS17.7. Così da evitare eventuali bug o problemi di compatibilità. Soprattutto nelle fasi iniziali di rilascio.

Apple: un approccio già utilizzato in passato

Apple ha quindi deciso di continuare a supportare iOS 17.7 con aggiornamenti di sicurezza per un periodo limitato. Le persone potranno scegliere tra aggiornare iOS18 o mantenere il proprio dispositivo protetto con le patch di sicurezza della versione precedente. Tale opzione si rivela particolarmente utile per coloro che non vogliono rischiare cali di prestazioni o problemi di autonomia. Come già accaduto in passato. In particolare, molti ricordano come con il rilascio di iOS 17 l’anno scorso, la durata della batteria fosse diminuita drasticamente per alcuni. Problema che poi è stato risolto solo con patch successive.

Apple non è quindi nuova a questa strategia. Già l’anno scorso aveva permesso di restare su iOS16 anche dopo il rilascio di iOS17. Ad ogni modo, con il tempo, gli aggiornamenti per la versione precedente sono stati riservati solo ai dispositivi non compatibili con la nuova versione. Quest’anno, iOS18 sarà disponibile su tutti gli iPhone attualmente in grado di eseguire iOS 17. Quindi è probabile che Apple smetta di supportare questo modello dopo qualche mese.

In contemporanea con questo rilascio, il colosso di Cupertino distribuirà anche alcune innovazioni per altri dispositivi. Inclusi iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 e macOS Sequoia. Questa scelta conferma la volontà del marchio di garantire sicurezza e nuove funzionalità a un’ampia gamma di prodotti. Lasciando sei proprio i clienti piena libertà di aggiornare il sistema operativo in base alle proprie esigenze.