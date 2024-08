TIM ha deciso di prorogare fino all’11 Agosto 2024 le attuali promozioni per le sue offerte TIMVISION Calcio e Sport, che includono anche l’accesso a DAZN. Questa estensione permette ai nuovi clienti di approfittare di sconti importanti sui prezzi per i primi mesi di abbonamento. Per le versioni annuali delle offerte, l’ operatore offre anche la prima mensilità gratuita oppure a un costo ulteriormente scontato. Questa iniziativa, lanciata, rappresenta un’ottima opportunità per gli appassionati di sport e calcio di accedere a contenuti esclusivi a condizioni favorevoli. Il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport Light, che include il piano DAZN Goal Pass, è anch’esso parte di questa proroga. Questo piano continuerà a essere disponibile con le stesse vantaggiose condizioni fino alla nuova scadenza. Una novità particolarmente interessante per tutti i fan del mondo sportivo che cercano di accedere agli eventi del settore a prezzi competitivi. Cosa che, di conseguenza, mantiene sempre alta l’ attrattiva delle persone nei confronti dell’offerta TIMVISION sul mercato.

Altre offerte e aggiornamenti delle promozioni TIM

Oltre alle promo per i pacchetti sportivi, TIM ha annunciato anche la proroga di altre sue offerte. Ovvero, quelle che includono TIMVISION con Disney+, quella con Netflix e quella di Intrattenimento. Le quali saranno estese fino al 28 Settembre 2024. La soluzione con Disney + è disponibile esclusivamente nei negozi del marchio, per i nuovi clienti che attivano alcune offerte mobili. Essa prevede i primi sei mesi al prezzo ridotto di 0,99€ al mese, seguito da 6,99€ e sarà valida solo fino all’11 Agosto 2024. Dopo questa data, il prezzo scontato non sarà più disponibile.

In più, TIM continua a proporre la Promo TIMVISION Box Atmosphere, che consente di noleggiare il decoder premium con audio integrato Bang & Olufsen e tecnologia Dolby Atmos. Con questa promozione, i primi sei mesi sono gratuiti, seguiti da un costo di 5€ al mese. Tale proposta sarà valida fino al 28 Settembre 2024. Mentre a partire dal 28 Gennaio 2024, sarà disponibile anche per i clienti di rete fissa che possiedono già un’offerta TIMVISION. Per questi ultimi la soluzione Box-Atmosphere sarà offerta come secondo decoder a noleggio. In aggiunta a quello standard già incluso. È importante notare che coloro che già ne possiedono uno non pagheranno un costo aggiuntivo per un ulteriore dispositivo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti a riguardo, consigliamo comunque di visitare il sito ufficiale di TIM o a recarsi presso un negozio autorizzato.