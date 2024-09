TIM: offerte SHOCK a soli 6,99 EURO, ci sono 300 GIGA in 5G

Cosa serve ad un gestore per avere il meglio? Ovviamente le offerte più vantaggiose con prezzi bassi e con moltissimi contenuti interni. Questo è ciò su cui TIM sta battendo ultimamente, mettendo a tacere diverse voci che vedevano il gestore con un piede nel baratro. Al momento l’azienda italiana ha deciso di riprendersi nel migliore dei modi e infatti ha lanciato le sue tre offerte ancora una volta raccogliendo diversi consensi anche dai vecchi clienti che sono rientrati.

Al momento di offerte ottime ce ne sono addirittura tre, tutte ben equilibrate e soprattutto con una qualità eccezionale.

TIM: nuove offerte e nuovi prezzi disponibili, ecco le Power in ogni dettaglio

Chi non conosce le nuove offerte TIM, dovrebbe guardarsi un po’ in giro e di certo troverebbe qualcuno che ne ha sottoscritta una. Al momento sono disponibili tutte e tre, tutte con il suffisso “Power“. La prima è la Special, una proposta mensile che vanta un prezzo di soli 9,99 € e tantissimi contenuti. Qui infatti si possono trovare i minuti per telefonare senza limiti, 200 messaggi da inviare e 300 giga in 5G per il web.

Continua con la Iron, offerta per chi non vuole spendere tanto siccome costa solo 6,99 € al mese. Questa nuova offerta permette a tutti di poter avere gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G, un’ottima somma per navigare sul web. Finisce con la Supreme Easy, una soluzione da 7,99 € al mese con 200 giga in 4G disponibili.

Ovviamente ci sono anche delle promozioni molto utili in casa TIM, come ad esempio quella che permette a tutti di pagare il primo mese praticamente 0 €. Esatto: chiunque dovesse scegliere una delle tre offerte appena illustrate, non pagherà per i primi 30 giorni. Da chiarire anche che queste offerte non sono disponibili per tutti ma solo ed unicamente per coloro che hanno un gestore virtuale o Iliad.