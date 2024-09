Con l’arrivo di settembre 2024, TIM rinnova le sue promozioni per chi cerca un’offerta Internet casa conveniente. Oltre ai nuovi clienti, le promo includono anche vantaggi per i già abbonati alla rete mobile. Tra i principali pacchetti, troviamo Premium Base, pensato per chi è ancora collegato con ADSL o ha accesso limitato alla fibra. Con un costo di 25,90€ al mese, la tariffa include Internet illimitato fino a 2,5Gbps, senza modem incluso. Le telefonate vengono tariffate a consumo, rendendo l’offerta ideale per chi non fa un uso intensivo del telefono.

Soluzioni alternative e pacchetti streaming: TIM amplia la sua offerta

Per chi invece desidera un’alternativa più completa, TIM propone “Wifi Casa”, a partire da 24,90€. Questa include Internet in fibra fino a 2,5Gbps e chiamate illimitate per 48 mesi. Il modem è fornito senza costi aggiuntivi, con un vincolo di 48 mesi. Vi è però anche la versione con opzione “10 Giga” riservata alle aree coperte dalla tecnologia FTTH-XGS-PON. La quale consente una velocità di navigazione fino a 10Gbps. Tale opzione parte da 34,90€ al mese ed è disponibile solo in alcune città selezionate.

Oltre alla fibra, TIM propone anche soluzioni diverse per chi non è ancora coperto dalla rete cablata. Vi è, ad esempio, la promo “Wifi Power FWA”, a 24,90€, pensata per le zone rurali o poco servite. Con una velocità fino a 100Mbps in download e 50Mbps in upload, questa soluzione include anche un modem indoor. Chi desidera invece un pacchetto completo di intrattenimento può optare per “TIMWifi Casa con TIMVISION Intrattenimento” a 29,90€ al mese. Oltre a Internet illimitato, l’offerta comprende abbonamenti a servizi streaming come Disney+, Netflix, e Amazon Prime.

Infine, per chi non ha bisogno di Internet, l’ operatore propone anche piani solo voce a da 18,87€. Tra questi abbiamo “TuttoVoce Superspecial”, con telefonate illimitate e attivazione gratuita, perfetto per chi usa solo il telefono di casa. Insomma, con tutte queste novità TIM conferma la sua leadership sul mercato, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza.