CoopVoce lancia un'offerta da 200 GIGA al mese per sempre

Quando CoopVoce opta per il ritorno di alcune offerte del passato, ha già vinto. Stando a quanto riportato infatti la politica del provider virtuale continuerà ad avere luogo, con il ripristino improvviso di soluzioni immobili già

Riuscire ad indirizzare gli utenti verso un’offerta è diventato facilissimo, basta riempirla di contenuti e aumentare la convenienza. CoopVoce, che è uno dei gestori virtuali più famosi in assoluto nonché uno dei più convenienti, garantisce anche questa volta tale possibilità, mettendo in circolazione la sua vecchia EVO 200. Al suo interno questa proposta riesce ad includere tutto ciò che serve e un costo mensile davvero straordinario.

CoopVoce si supera e ripristina la sua EVO 200 ma ad un prezzo assurdo

Con la nuova EVO 200 gli utenti hanno 200 GIGA al mese sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese, per sempre. Inoltre, stando anche a quanto detto dagli utenti, CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti.​

È possibile richiedere la EVO 200 direttamente online e scegliere se ricevere la propria nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.​ Ecco anche alcuni punti fondamentali:

Se ricevi a casa e attivi online, spedizione, attivazione e primo mese di offerta sono gratuiti

Se ritiri in un punto vendita Coop, attivazione e primo mese sono gratuiti.​​

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 200 al costo di attivazione di 9,90 € una tantum.​

Tutte le offerte che propone CoopVoce in genere sono disponibili per lungo tempo sul sito ufficiale. Inoltre questa volta gli utenti che le sottoscrivono possono provenire da qualsiasi gestore e non ci sono restrizioni di alcun tipo. Un altro aspetto molto positivo è la promozione in gioco: chi sottoscrive questa soluzione mobile entro il 2 ottobre, potrà evitare di pagare il costo di attivazione e il primo mese.