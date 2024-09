Euronics: la tecnologia al MIGLIOR PREZZO in assoluto

Chi non ama comprare risparmiando? Ogni acquisto diventa un’occasione speciale quando si paga meno del previsto. Se sei alla ricerca del tuo prossimo dispositivo tecnologico a prezzi imbattibili, Euronics è il posto che fa per te! Con promozioni eccezionali online e nei negozi, puoi mettere le mani su una vasta gamma di prodotti. Dai device più piccoli e tech ai dispositivi all’avanguardia appena debuttati, Euronics ha ciò che cerchi. Vuoi una nuova smart TV, un accessorio per il gaming o l’ultimo smartphone? Il volantino Euronics è ricco di offerte imperdibili! Euronics ti offre anche la possibilità di acquistare online, senza muoverti da casa. Cosa aspetti? Non sei curioso di scoprire le offerte del momento?

Sconti da sogno su TV, smartphone e moltissimo altro da Euronics

La tua vecchia TV ha fatto il suo tempo? Euronics ti propone una TV SAMSUNG da 75″ 4K a soli 799 euro divisibile a rate a tasso zero sa 39,95 euro! Oppure migliora la tua quotidianità con la lavatrice Samsung abbinata ad una pratica asciugatrice, ora insieme a 1098 euro. Queste offerte sembrano incredibili, ma sono assolutamente reali. Se desideri uno smartphone nuovo, il Samsung Galaxy S24 è tuo al prezzo esclusivo di 869 euro. Ci sono anche altri modelli di smartphone da Euronics di numerosi brand conosciuti come HONOR, OPPO, Vivo, Xiaomi e naturalmente Apple.

Trovi infatti il meraviglioso iPhone 15 alla bellezza di appena 799 euro! In promozione da Euronics anche una grandiosa scelta di computer e tablet. Non mancano le stampanti come la Canon a 49 euro, il modello HP a 59 euro o quello a 89 euro e, per qualcosa di più professionale, la brother a 169 euro. Trovi persino dispositivi utili per la tua attività come POS portatili ed ultra tecnologici che vanno dai 69,99 euro ai 129,99 euro. Insomma, non manca niente! Non devi rinunciare a nulla grazie alla possibilità di pagare a 20 rate a tasso zero. Puoi acquistare subito il dispositivo dei tuoi sogni e pagarlo con calma. Non dovrai svuotare il conto in banca. Visita subito il sito ufficiale di Euronics e inizia il tuo shopping!