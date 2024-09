Huawei Mate XT è il primo smartphone tri-fold cha arriverà sul mercato dei dispositivi mobili. Oltre alla sua forma, decisamente caratteristica, il nuovo modello presenta anche caratteristiche tecniche da top di gamma. Vediamo nel dettaglio i principali elementi caratteristici del nuovo tri-fold di Huawei.

Huawei Mate XT: i dettagli offerti dal modello top di gamma

Il nuovo dispositivo presenterà uno schermo OLED da 10,2pollici. Dal punto di vista del comparto fotografico è presente una fotocamera Xmage da 50 MP. Inoltre, c’è anche un’ultra–grandangolare da 12MP. A quest’ultime si aggiunge una telescopica da 12 MP. Mentre quella anteriore è da 8MP. Infine, la batteria del nuovo tri-fold Huawei sarà da 5.600 mAh. Quest’ultima comprende l’opzione per la ricarica rapida 66W. La batteria risulta un tratto distintivo. Il suo valore elevato potrebbe essere giustificata dallo schermo, che essendo più grande, richiede un consumo maggiore di energia.

L’OS del nuovo dispositivo, invece, risulta un Harmony OS 4.2. Per il processore, come spesso accade, Huawei non ha rilasciato informazioni sul processore che guiderà il nuovo dispositivo. A tal proposito, però l’informazione viene fornita da Digital Chat Station che ha pubblicato un post su Weibo in cui riporta il processore su cui è ricaduta la scelta di Huawei. Secondo quanto riportato viene ipotizzato che sarà un Kirin 9010. Il chipset in questione è caratterizzato da 2core da 2,3 GHz. A questi si uniscono 6 core da 2,18GHz e 4 da 1,55GHz. Anche se al momento non è il processore migliore presente su un dispositivo mobile, ma allo stesso tempo rappresenta una soluzione utile per il supporto alla connessione 5G.

L’entusiasmo sul dispositivo Huawei è cresciuto durante gli ultimi mesi. Appassionati ed esperti hanno osservato da vicino il percorso di lancio del dispositivo. Quest’ultimo si è concretizzato proprio in questi giorni, con la sua presentazione ufficiale. Non resta che attendere per scoprire i primi feedback riguardo il nuovo smartphone tri-fold Huawei Mate XT.