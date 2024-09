Play Store: app e giochi a pagamento gratis oggi, ci sono 7 titoli

È questa la giornata perfetta per prendere al volo le grandi offerte riguardanti il mondo Android. A bordo della celebre piattaforma ricolma di titoli a pagamento e gratis nota come Play Store, gli utenti possono trovare qualcosa di molto interessante. Sono proprio alcuni dei titoli a pagamento ad essere diventati improvvisamente gratuiti ed è per questo che abbiamo scelto di segnalare la questione.

Nel prossimo paragrafo ci sono tutte le informazioni necessarie per procedere al download libero dal Play Store di Google.

Play Store di Google in festa, ci sono dei titoli a pagamento da scaricare gratis oggi

La guida per eseguire il download è veramente facile da seguire, in quanto basta solo dare un’occhiata alla lista che è ben dettagliata con tutti i titoli. Al suo interno infatti sono stati inseriti tutti i giochi e tutte le applicazioni del caso, con i link diretti direttamente incorporati nei nomi. Questo significa che basta solo cliccarci sopra per essere indirizzati all’interno del Play Store di Google, dove comparirà il classico tasto di download sotto ad ogni titolo che si apre. In questo modo lo si potrà scaricare direttamente sullo smartphone o sul dispositivo con a bordo Android che l’utente sta utilizzando.

Il classico consiglio che diamo è quello di scaricare tutto, in quanto anche un titolo all’apparenza inutile potrebbe tornare utile in futuro. L’altro consiglio è quello di non tenere ciò che al momento non occorre, ma solo di scaricarlo e poi di cancellarlo. Sarà l’account di Google a giocare un ruolo fondamentale, in quanto ricorderà che quel titolo era stato scaricato gratis un tempo, per cui ne permetterà di nuovo il download gratuito anche a distanza di anni e anche se sarà tornato a pagamento. Ecco intanto la lista completa con tutti i link all’interno e con tutti i nomi da tenere in considerazione: