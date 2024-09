Android offre GRATIS app e giochi a pagamento: la lista

La giornata migliore per scaricare qualcosa dal Play Store di Google è questa qui, in quanto dei titoli a pagamento sono diventati gratis. Gli utenti Android ovviamente sono quelli deputati ad approfittarne ed è per tale motivazione che abbiamo deciso di segnalare il tutto nel paragrafo in basso.

Tutto ciò che bisogna fare è cliccare sul titolo che si desidera in modo da essere catapultati direttamente all’interno del Play Store. Una volta fatto questo, si potrà procedere al download automatico.

Android è impazzito: gli utenti del robottino verde possono avere gratis dei titoli a pagamento

Quando arrivano le offerte all’interno del Play Store a disposizione per gli utenti Android, bisogna fare quanto prima per portarle a casa. Secondo quanto riportato infatti diversi utenti durante le scorse settimane, temporeggiando troppo, si sono ritrovati a scegliere dei titoli che erano tornati a pagamento. Ora questa situazione sembra scongiurata ed è per questo motivo che bisogna fare presto. Le applicazioni e i giochi migliori di giornata sono ancora disponibili gratis all’interno del Play Store e solo per gli utenti Android. Proprio per questo motivo consigliamo a tutti di fare quanto prima possibile.

Ovviamente scaricare tutto potrebbe essere una grande mossa astuta, in quanto i contenuti scaricati gratis una volta, restano tali per sempre. Questo significa che anche quel gioco o quell’applicazione scaricata malvolentieri potrebbe tornare utile in futuro magari anche dopo averla cancellata: gli utenti Android, grazie all’account di Google che ricorda tutto, potranno infatti scaricare di nuovo il contenuto gratis.

Tutto ciò ovviamente non durerà per sempre ed è per questo che invitiamo i nostri lettori a fare quanto prima proprio per evitare di restare a mani vuote. Dopo aver visto tantissime opportunità svanire, gli utenti questa volta si premuniranno.