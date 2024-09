Iliad: le nuove offerte di settembre ora disponibili fino a 250GB in 5G

Quello che ha reso Iliad il gestore che è oggi è sicuramente l’attitudine presentata già dai primi giorni del 2018. In realtà il gestore arrivò nell’estate di quell’anno e fin da subito riuscì a scaturire un grande interesse nei suoi confronti. Il merito fu attribuito ovviamente ai tanti contenuti che presentavano le soluzioni mobili e soprattutto ai prezzi molto più bassi rispetto a quelli proposti dai gestori che fino a quel momento avevano dominato.

In questo momento Iliad opta per le sue tre offerte per eccellenza, quelle che già ad agosto hanno portato scompiglio tra i gestori della concorrenza. Ecco ancora le due Giga e la Flash.

Iliad vince sulla concorrenza e lo fa con offerte clamorose, ecco cosa c’è nelle Giga

Il periodo attuale è davvero ingolfato di nuovi gestori virtuali, vecchi provider in grado di dominare ancora e delle offerte di Iliad. Sul sito ufficiale dell’azienda ci sono infatti ben disponibili quelle soluzioni che anche il mese scorso hanno destato tanto interesse negli utenti. Bisognerebbe partire col parlare della nuova Flash 200, una soluzione che ormai non ha bisogno di presentazioni. Chi la sceglie infatti sa che il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre. Al suo interno ecco l’opportunità di telefonare senza limiti verso chiunque, di inviare messaggi senza limiti e di navigare sul web con 200 giga in 5G.

Le altre due offerte disponibili in casa Iliad non sono certamente da meno in quanto garantiscono più o meno gli stessi contenuti anche se con qualità differenti in un caso su due. La Giga 120 infatti permette di avere minuti e messaggi senza limiti ma con 120 giga in 4G, il tutto per un prezzo di 7,99 € mensili. L’altra offerta di questa stessa gamma invece si chiama Giga 250 e con un prezzo mensile di 11,99 € permette di avere 250 giga in 5G ogni mese con gli stessi minuti e messaggi.