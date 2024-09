Google Play Store è al centro di una serie di aggiornamenti utili per rendere il sistema più efficiente e semplice da usare. Nello specifico, di recente l’azienda di Mountain View sta lavorando su una nuova interfaccia utente. Quest’ultima cambierà il modo in cui gli utenti installeranno le app sui proprio dispositivi Android.

Il nuovo aggiornamento fa parte della politica di Google per il suo Store che prevede una serie di ottimizzazioni. Quest’ultime mirano a rendere il processo di installazione più affidabile e più rapido. Il tutto senza mai trascurare l’attenzione per la sicurezza dei dispositivi. Con Play Protect l’azienda di Mountain View mira a proteggere gli smartphone da possibili minacce e correggendo possibili bug.

Google introduce una novità interessante per il suo Store

Come funziona la nuova funzione per l’installazione delle app? Di norma per scaricare un’app nello Store di Google basta cliccare sul tasto di installazione che allo stesso tempo rappresenta anche il pulsante per annullare il download. Con la funzionalità, invece, viene offerta un’interfaccia aggiornata. Con quest’ultima le applicazioni in fase di download si posizionano in alto nella pagina. Mentre il tasto per interrompere l’installazione è situato a destra.

Inoltre, è in arrivo un’ulteriore novità. Si tratta dell’opzione per l’avvio automatico delle app appena scaricate. Per procedere con tale funzione, bisogna recarsi nella pagina dell’applicazione in questione. Al di sotto del pulsante che si occupa di annullare l’installazione c’è un nuovo interruttore. Attivando o disattivando quest’ultimo sarà possibile decidere se si vuole che l’app che si sta installando venga aperta subito dopo il download.

Infine, è in arrivo un ulteriore novità che riguarda la sezione “Disponibile su più dispositivi”. Quest’ultima si trova sotto il tasto dell’avvio automatico delle applicazioni. Qui è possibile visionare l’elenco di tutti i dispositivi associati all’account Google che si sta usando. Con tale opzione gli utenti possono decidere di installare quella determinata applicazione su uno dei dispositivi associati.