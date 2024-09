Phishing e truffe a banche e utenti: il messaggio che ruba soldi

Ancora una volta la truffa sta avendo modo di agire facilmente celandosi dietro un messaggio di finta conoscenza. Stando a quanto riportato infatti strani testi stanno girando all’interno delle caselle e-mail per fregare gli utenti e per portargli via dati sensibili oltre che soldi. In basso ci sono due esempi chiari e tondi di come si manifestano tali messaggi, ai quali purtroppo sono molto pericolosi.

Truffa con messaggi tramite e-mail, è così che gli utenti cascano nel tranello

Anche oggi è arrivato il momento di snocciolare tutte le truffe che stanno attanagliando gli utenti. Come si può vedere proprio qui in basso, c’è un messaggio molto chiaro che però nasconde qualcosa: la truffa vuole ottenere i dati e i soldi delle persone.

“Ciao, mi chiamo Vallie, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Vallie_foxy659 durante la ricerca.

Grazie e a presto…“.

Purtroppo il messaggio che sta girando non è solo questo qui in alto, siccome ne è stato segnalato anche un altro come si può vedere qui in basso. Praticamente si tratta della stessa situazione, qualcosa di molto particolare a cui gli utenti tendono a credere.

“Cosa ne pensi del sesso senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nel quotidiano.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Baby-Ettie6

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Ettie“.