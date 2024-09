Truffa alle banche e agli utenti: prosciugati i CONTI in poco tempo

Purtroppo il discorso è anche oggi uguale a quello di ieri: c’è una truffa che sta girando con un messaggio molto ambiguo tra le varie chat e le e-mail. Più utenti hanno parlato segnalando la situazione, la quale è ormai arrivata al limite.

Truffa in corso: i messaggi sembrano essere due, le persone sono in grave pericolo

“Ciao affascinante sconosciuto, sono Shaylee. Ho un argomento di conversazione.

Voglio fare l’amore con due uomini almeno in queste chat. Vuoi essere nella mia cerchia felice di conoscerti! Qui Shaylee-babylove016 è il mio profilo online.

Puoi venirmi a trovare di persona e faremo conoscenza.

Entra, se hai un desiderio così ardente, aspetto una tua risposta“.

Il messaggio però non è solo questo, almeno secondo quanto riportato da alcuni utenti. C’è infatti un altro testo truffa che sta girando in questi giorni e che sta portando via i dati personali e delle carte di credito a diverse persone. Eccolo qui:

“Buonasera, cara, stai facendo qualcosa in questa giornata noiosa?

Potrei divertirmi, soprattutto con una bella persona come te!

Ci vediamo in centro? Bere qualcosa e andarsene? E poi l’amore bollente?

Ti piace guardarmi nello stesso modo in cui mi piace guardarti?

Allora agisci in fretta! Posso aspettarti nel mio profilo – Brandi_beauty è il mio soprannome sul sito di incontri.

Registrati per trovare e in seguito apriremo una chat per una facile comunicazione.

Puoi anche vedere la sezione con le mie foto.

Sappi che ti aspetterò, il tuo Brandi.”

Effettivamente per tenere a bada questo tipo di messaggi serve solo continuare ad inserirli nella posta indesiderata ed è così che la propria mail li relegherà lì sempre più spesso. Una truffa di questo genere può essere dannosa per diversi utenti, anche quelli più esperti. State quindi molto attenti ed evitate di cascarci visto che sarebbe catastrofico.