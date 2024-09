Sembra che quest’anno saranno due i tablet Samsung in arrivo sul mercato. Stiamo parlando dei Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra. Considerando i modelli presentati, è evidente che Samsung abbia deciso di tagliare la versione “base”. Ciò potrebbe voler dire che Samsung abbia deciso di dare spazio solo alle versioni più costose. Sono diverse le indiscrezioni emerse che hanno evidenziato alcuni dei dettagli principali relativi ai nuovi tablet Galaxy.

Samsung presenta i suoi nuovi tablet Galaxy S10

I dispositivi presentano un design simile ai modelli precedenti. Ciò secondo quanto riportato da Android Headlines. Il Galaxy Tab S10+ presenta un display Dynamic AMOLED 2X “Anti-Reflection”. Quest’ultimo sarà da 12,4 pollici. Mentre le cornici sono estremamente ottimizzate. Inoltre, anche per quest’ultimo dispositivo è presente il supporto per la S Pen. Anche il Galaxy Tab S10 Ultra non presenta grandi differenze. C’è però una differenza riguardo il nuovo dispositivo. In questo caso il display presenta un aumento ed arriva ad un totale di 14,6 pollici. Inoltre, è presente il notch. Ed anche per questo modello le cornici sono state ottimizzate.

Dal punto di vista interno, appaiono invece le prime modifiche. La nuova serie di tablet Galaxy presenta un processore Dimensity 9300+ di MediaTek. Il modello Tab S10+ avrà 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Mentre per il Galaxy Tab S10 Ultra la RAM sarà da 16GB e per lo spazio di archiviazione si arriva fino a 1TB.

Entrambi i dispositivi saranno coperti dalla certificazione IP68. I tablet avranno il supporto Wi-Fi 6E (Plus) o Wi-Fi 7 (Ultra). Per la batteria, il modello Plus sarà da 10.090 mAh, mentre quello Ultra arriva a 11.200 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy Rab S10+ potrebbe avere due sensori posteriori. Il primo da 13MP mentre l’altro, un ultrawide, da 8 MP. Mentre la fotocamera anteriore presenta un solo obiettivo da 12MP. Il modello Ultra sarà piuttosto simile. A cambiare è solo la presenza di due fotocamere posteriori da 12MP: ultra-grandangolare e grandangolare.

Al momento Samsung non ha rilasciato informazioni riguardo la data di lancio o il prezzo dei prossimi tablet Galaxy. Secondo alcune ipotesi il costo del modello Plus potrebbe aggirarsi intorno ai 1.119 euro. Mentre la versione Ultra potrebbe presentare un prezzo d’acquisto di 1.339 euro.