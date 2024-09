Nel 2019, Xiaomi catturò l’immaginazione degli appassionati di tecnologia con il concept phone Mi Mix Alpha, un dispositivo che anticipava un futuro senza tasti fisici. Ora, il colosso cinese sembra pronto a fare un passo avanti, con l’intenzione di lanciare un nuovo smartphone privo di pulsanti fisici già nel 2025, sotto il nome in codice “Zhuque“. A fine agosto, un leak ha rivelato che l’azienda sta lavorando su questo progetto, e recentemente sono emerse le immagini di un prototipo che potrebbe offrire uno sguardo anticipato sulle ambizioni di Xiaomi.

Il prototipo di Xiaomi del nuovo smartphone senza tasti

Il prototipo, denominato “Wangshu“, è stato sviluppato da Xiaomi circa un anno e mezzo fa, ma è stato successivamente messo da parte. Sebbene non rappresenti il modello “Zhuque” che l’azienda sta preparando per il mercato, il Wangshu offre uno spaccato interessante su come Xiaomi ha evoluto il concept di uno smartphone senza tasti fisici. Questo dispositivo sembra adottare una tecnologia avanzata simile a quella vista su Mi Mix Alpha, con tasti virtuali che utilizzano il feedback aptico per simulare la pressione fisica.

Il design del Wangshu presenta bordi curvi molto pronunciati, un richiamo evidente al Mi Mix Alpha, anche se in una forma meno estrema. Lo schermo non avvolge tutta la scocca, rendendo il design più simile a quello di un prodotto commerciale. Le specifiche del prototipo rivelano un SoC Snapdragon 8 Gen 2, un display LTPO con risoluzione 2K e un refresh rate di 120 Hz. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, con supporto per ricarica rapida cablata a 200 W e ricarica wireless a 50 W.

Per quanto riguarda “Zhuque“, lo smartphone in fase di sviluppo, si prevede un lancio nel 2025 con hardware di fascia alta, incluso il SoC Snapdragon 8 Gen 4. Dettagli aggiuntivi sono ancora sconosciuti, ma l’attesa cresce mentre Xiaomi continua a spingere i confini dell’innovazione nel design degli smartphone. Il futuro della tecnologia mobile potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.