DJI Osmo Action 3 è la action camera dell’azienda cinese con la quale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di avere tra le mani un prodotto di ottima qualità generale, con stabilizzazione garantita, in dimensioni tutt’altro che elevate.

Il prodotto presenta un sensore che permette di registrare tranquillamente video in 4K con un angolo di ripresa decisamente ampio, essendo una action camera è completamente resistente agli agenti atmosferici, oltre che impermeabile fino ad una profondità di 16 metri (senza l’ausilio di una apposita custodia). Ciò che la contraddistingue è la presenza del doppio display, uno anteriore ed uno posteriore, entrambi touchscreen, che la rendono perfetta sia per la ripresa di video con operatore, che vlog.

Approfittate delle offerte Amazon con i codici sconto gratis che vi attendono oggi sul nostro canale Telegram ufficiale.

DJI Osmo Action 3: la promozione da non perdere

Il prezzo di vendita di questa action camera rispecchia perfettamente la sua qualità generale, riuscendo così a garantire un rapporto qualità/prezzo quasi unico nel suo genere. L’utente infatti può approfittare dello sconto del 36% applicato sul listino originario di 359 euro, ed arrivare a dover investire in finale solamente 229,99 euro per il suo acquisto. Collegatevi qui per l’acquisto.

L’autonomia risulta essere più che sufficiente per questa tipologia di prodotto, infatti, stando ai dati comunicati dalla stessa DJI, può raggiungere senza problemi anche 160 minuti di utilizzo continuativo, fino a temperature di -20 gradi centigradi. Il supporto verticale è caratterizzato da un design con sgancio estremamente rapido, facilitando il montaggio su qualsiasi superficie. In ultimo, oltre che essere perfettamente compatibile con qualsiasi microSD, andando difatti ad espandere la memoria interna con grande facilità. il display posteriore è completamente compatibile con le mani bagnate, ciò sta a significare che gli input potranno essere inviati anche con le mani non asciutte, senza difficoltà o rallentamenti di alcun tipo.