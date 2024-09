E’ davvero difficile pensare di poter spendere di meno sull’acquisto di uno smartwatch, in questi giorni su Amazon vi attende la migliore promozione in circolazione, con la quale è possibile pensare di mettere le mani su uno smartwatch che costa veramente pochissimo, stiamo parlando di Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

Il dispositivo presenta un ampio display IPS LCD da 1,83 pollici, questi è completamente touchscreen e permette l’utilizzo in mobilità con grande libertà per ogni consumatore, le funzioni che è possibile raggiungere sono sostanzialmente sempre le stesse, senza differenze particolari rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Tra queste possiamo annoverare: monitoraggio del battito cardiaco e della SPO2 (percentuale di ossigeno nel sangue), frequenza cardiaca, passi, distanza percorsa e calorie bruciate, passando poi per una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, oppure una autonomia che, dati alla mano, può durare anche 12 giorni consecutivi.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale avrete le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: che offerta oggi su Amazon

Ottima occasione per spendere poco sull’acquisto di uno smartwatch di ottima qualità, infatti lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è in vendita su Amazon a soli 32,99 euro, la promozione è davvero di tutto rispetto in confronto ai soliti standard a cui siamo abituati, garantendo al consumatore un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. La spedizione a domicilio è garantita dalla stessa Amazon, con consegna in tempi molto brevi e garanzia della durata complessiva di 2 anni. Aprite questo link per l’acquisto.

Lo smartwatch risulta essere perfettamente adatto anche ad un pubblico dedito più che altro al fitness, in quanto sono 100 le modalità fitness effettivamente raggiungibili dai consumatori, guadagnando la giusta versatilità e possibilità di utilizzo a piacimento. Il prodotto riesce a gestire senza alcun problema o difficoltà la ricezione delle notifiche direttamente dallo smartphone, oltretutto è possibile rispondere alle chiamate dal polso.