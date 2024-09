Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di cellulare ovviamente le opzioni da prendere in considerazione sono davvero tante, elementi fondamentali però restano senza alcun dubbio minuti, SMS e dati di navigazione Internet.

In definitiva però la scelta da fare deve essere molto attenta dal momento che in Italia sono disponibili tantissimi providers con un catalogo di offerte personalizzato che garantisce agli utenti tutto il necessario e svariate possibilità una diversa dall’altra.

Come ovvio che sia anche ho. Mobile vuole dire la sua e per farlo ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti una promozione davvero senza compromessi che offre tutto ciò che potete desiderare in quantità decisamente elevate per garantire la massima soddisfazione ad un prezzo decisamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto ciò che serve con poco

La promozione in questione è disponibile ufficialmente sul sito di ho mobile e offre a chi lo sottoscrive la bellezza di 200 GB di traffico dati navigazione 5G, abbinati a minuti SMS limitati verso tutti, il costo da corrispondere mensilmente ammonta a 9,99 € al mese, con un costo di attivazione di 2,99 € tale solo per coloro che effettuano la portabilità da specifici operativo e virtuali o decidono di sottoscrivere un nuovo numero di telefono.

In aggiunta avrete la possibilità di scegliere se ricevere una nuova Sim fisica oppure attivare direttamente una nuova eSim, il costo per la Sim invece è completamente gratuito, per fare tutto quanto vi basterà semplicemente seguire i passi indicati sul sito ufficiale del provider italiano.

Se dunque siete interessati vi basterà recarvi sul sito del provider e seguire gli step indicati presenti nella pagina ufficiale della promozione ubicata nella sezione mobile del noto provider, ovviamente per usufruire del 5G e della eSIM, assicuratevi di avere uno smartphone in grado di supportare i due standard più moderni, altrimenti vi basterà accontentarvi del 4G e di una SIM fisica.