Il nuovo Huawei Mate XT è vicinissimo e rappresenta una delle sfide più grandi del mondo della tecnologia. Il nuovo tri-fold rappresenta una novità assoluta nel mondo degli smartphone e ha attirato da subito l’attenzione di milioni di utenti. A prova di ciò, sul sito di e-commerce Vmall, dove hanno già avuto inizio le prenotazioni, si sono superate le 3milioni di unità. Se si considera che la commercializzazione del nuovo smartphone, al momento è limitata alla Cina tali risultati risultano ancora più significativi. Inoltre, è importante considerare anche il prezzo, che seppur non ancora confermato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.100 euro.

Huawei MateXT: il tri-fold è pronto ad invadere il mercato

Sulla pagina ufficiale di Vmall sono presenti alcuni dettagli sul nuovo dispositivo. L’Ultimate Design sarà proposto in rosso. Mentre i dettagli saranno in nero ed oro. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di quattro fotocamere, disposte in modo da ottenere una forma ottagonale. Dettaglio, quest’ultimo, che è stato confermato anche dal video teaser pubblicato da Huawei qualche giorno fa. Infine, sempre sul retro dello smartphone, è posizionata una targhetta con inciso “Designed & Crafted by Huawei“.

Il dispositivo è stato appena presentato sul mercato e mentre si attengono maggiori informazioni sulle sue caratteristiche, la vendita ufficiale avrà inizio a partire dal 20 settembre.

Il quanto riguarda ulteriori informazioni, per il momento, non sono ancora certe. Molte sono state le indiscrezioni trapelate online, ma è necessario attendere conferme da parte di Huawei per conoscere l’effettiva struttura interna del nuovo tri-fold. Considerando le immagini diffuse online è possibile affermare che il dispositivo avrà una doppia cerniera e presenterà la prima piegatura rivolta all’interno, la seconda all’esterno. Nonostante sia piegato per tre volte su se stesso lo smartphone appare abbastanza sottile. Per quanto riguarda la struttura interna, il sistema operativo sarà HarmonyOS Next. Il processore, invece, dovrebbe far parte della serie Kirin 9000.