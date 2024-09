I videogiocatori più accaniti potranno fare una scorpacciata di nuovi titoli. Il colosso giapponese Sony ha infatti da poco svelato ufficialmente i giochi che saranno presto aggiunti al catalogo dei piani in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ogni mese, infatti, l’azienda si appresta ad aggiornare costantemente questo catalogo, rendendolo sempre più interessante è piacevole per gli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i giochi in arrivo a settembre

Siamo ormai arrivati a settembre e il colosso giapponese Sony sta per aggiornare il suo vasto catalogo di viodegiochi inclusi per tutti gli abbonati ai servizi in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco rivelato i nomi dei titoli in arrivo nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti attendono infatti con ansia questo momento, in modo da poter accedere a tanti nuovi videogiochi di rilievo. Si tratta di viodegiochi per la maggior parte inclusi sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5. Vediamo qui di seguito i nomi di tutti i giochi in arrivo.

PlayStation Plus Extra- titoli in arrivo a settembre 2024

• The Plucky Squire | PS5

• Under The Waves | PS4, PS5

• Night in the Woods | PS4, PS5

• Chernobylite | PS4, PS5

• Wild Card Football | PS4, PS5

• Space Engineers | PS4, PS5

• Road 96 | PS4, PS5

• Ben 10 | PS4

• Far Cry 5 | PS4

PlayStation Plus Premium- titoli in arrivo a settembre 2024

• Pistol Whip (PSVR2)

• Secret Agent Clank (PSP) | PS4, PS5

• Sky Gunner (PS2) | PS4, PS5

• Mister Mosquito (PS2) | PS4, PS5

Per tutti gli abbonati ai servizi in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, quindi, il mese di settembre 2024 sarà davvero ricco di videogiochi davvero super interessanti.

Ricordiamo comunque che, per chi non è abbonato a questi servizi, può comunque usufruire delle tantissime offerte presenti su PlayStation Store.