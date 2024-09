Con l’estate ormai agli sgoccioli, continuano le promozioni sulle principali offerte Internet casa, comprese quelle di Vodafone. L’operatore offre sconti interessanti per i nuovi clienti, insieme a vantaggi extra per chi possiede già una SIM mobile Vodafone. Il piano di punta rimane Internet Unlimited, disponibile sia nella versione standard che in quella “V-MAX“, che aggiunge alcuni servizi extra e un extender Wi-Fi associato alla Vodafone Station.

Vodafone e i suoi piani tariffari per settembre

Vodafone punta a soddisfare un’ampia gamma di esigenze, proponendo soluzioni diversificate. Il piano Internet Unlimited, ad esempio, permette di navigare senza limiti con una velocità che può raggiungere fino a 2,5 Gbps, a un costo che parte da 22,90€ al mese per chi è già cliente mobile. Per i nuovi clienti, invece, il prezzo sale a 25,90€. Nella versione V-MAX, disponibile a 32,90€ al mese, l’offerta include anche un extender Wi-Fi 6 e il servizio Rete Sicura Family, pensato per proteggere la rete domestica dalle minacce informatiche.

Per chi cerca una soluzione che combini fisso e mobile, Vodafone propone il Family Plan, che a 34,90€ al mese offre Internet illimitato sulla linea fissa e una SIM 5G con chiamate, SMS e traffico dati illimitato. Anche in questo caso, l’offerta include la protezione di Rete Sicura Family.

Ma Vodafone pensa anche a chi non ha ancora accesso alla fibra o è limitato dall’ADSL. Per queste situazioni, l’operatore propone il servizio Casa Wireless, basato sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che permette di navigare fino a 300 Mbps grazie all’installazione di un’antenna esterna. Questa offerta, disponibile a 24,90€ al mese, rappresenta una valida alternativa per chi vive in aree meno coperte.

Per coloro che, invece, non hanno bisogno di una connessione Internet ma solo di un piano telefonico, Vodafone ha pensato a Tutto Facile Fisso. Questo piano, a 18,90€ al mese, permette di effettuare chiamate nazionali illimitate utilizzando un telefono fisso che sfrutta la rete radiomobile. Il contributo di attivazione è di 29€, con l’opzione di ridurre il canone mensile a 14,90€ per chi è già cliente Vodafone.

C’è un offerta adatta ad ognuno di noi

Le offerte Vodafone per settembre 2024 dimostrano come l’operatore continui a rispondere alle esigenze di una clientela diversificata, proponendo soluzioni capaci di adattarsi a contesti tecnologici differenti, mantenendo sempre un focus su connessioni rapide e servizi affidabili.