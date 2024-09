A partire dal 24 settembre 2024, “GoogleTV Streamer” sarà disponibile anche in Italia. Evento che segnerà l’inizio di una nuova era per i dispositivi di streaming di Google. Questa novità è stata annunciata all’inizio del mese di agosto. Essa punta a sostituire il celebre “Chromecast”, che resterà disponibile solo fino a esaurimento scorte. Sul Google Store americano, infatti, tale passaggio è già visibile. Infatti la sezione “Streaming” ora reindirizza direttamente al nuovo Google TVStreamer, lasciando Chromecast in una posizione secondaria. Al contrario, sullo store italiano, mantiene ancora la sua posizione predominante. Anche se il cambiamento dovrebbe essere completato entro la data di lancio del nuovo dispositivo.

Con un prezzo di 119€ il Google TV Streamer si distingue per essere un dispositivo completamente indipendente, progettato per stare sotto il televisore. Ed è proprio un questo che si differenzia dal Chromecast, che si limitava a essere un semplice dongle. Gli appassionati di tecnologia attendono con curiosità il suo arrivo, che dovrebbe offrire un’esperienza di streaming ancora più fluida e performante.

Google TV Streamer: caratteristiche avanzate per una migliore esperienza utente

Oltre a un design completamente diverso, “Google TV Streamer” presenta notevoli miglioramenti hardware. Il dispositivo monta un processore più potente del 22% rispetto a Chromecast. In più ha il doppio della memoria RAM e ben 32GB di spazio di archiviazione integrato. Questi aggiornamenti promettono una maggiore fluidità e reattività durante l’uso quotidiano. La qualità dello streaming raggiunge la risoluzione 4K a 60fps. Arrivando a supportare anche “HDR”, “Dolby Vision” e “Dolby Atmos” per un’esperienza audiovisiva di alta qualità. In più, se collegato ai Google Pixel Buds, è in grado di offrire un “audio spaziale”.

Non manca, infine, il supporto agli standard “Matter” e l’integrazione di un router di confine “Thread”. Rendendo così il Google TV Streamer un elemento centrale per la gestione della “smart home”. Insomma con tutte queste caratteristiche, il dispositivo punta a competere con altri di fascia alta, come l’Apple TV 4K. Offrendo così una soluzione completa per l’intrattenimento domestico e la connettività.