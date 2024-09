Motorola Edge 50 Ultra è il top di gamma a tutto tondo per il 2024 di Motorola, un prodotto che non spinge fortissimo sull’offrire un design unico, mantenendo una certa sobrietà ed eleganza, virando più che altro verso prestazioni di altissimo spessore, ed un prezzo di vendita tutt’altro che elevato.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display pOLED da 6,67 pollici di diagonale, componente di qualità superiore al normale, con refresh rate a 144Hz per una fluidità quasi mai vista prima d’ora. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, che prevede anche 1TB di memoria interna e 16GB di RAM, per raggiungere prestazioni mai viste prima d’ora.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di Amazon, così potrete essere sicuri di avere le offerte ed i codici sconto gratis solo per voi in esclusiva.

Motorola Edge 50 Ultra: che sconto Amazon

La promozione attivata in questi giorni su Amazon prevede la possibilità di acquistare un Motorola Edge 50 Ultra con uno sconto speciale di 250 euro sul listino originario, infatti gli utenti non spenderanno i 999 euro previsti originariamente, ma si appresteranno a sborsare un contributo finale di 749 euro per il suo acquisto, sempre considerando la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che il suo essere no brand. Ordinatelo premendo qui.

Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è rappresentato da un trittico assolutamente unico nel suo genere: principale da 50 megapixel, grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo zoom da 64 megapixel, con risultati nettamente sorprendenti. La batteria è ad ogni modo un componente da 4500mAh, che supporta la ricarica turbo fino a 125W, così da poter tornare ad utilizzare il dispositivo il prima possibile, riducendo al minimo i tempi morti.

All’interno della confezione, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è possibile trovare sia la cover, che protegge giustappunto la parte posteriore dello smartphone, che il suddetto caricatore da 125W.