Volete acquistare un paio di cuffiette true wireless cercando di spendere il meno possibile? allora dovete subito affidarvi alle Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, in questi giorni possono essere vostre con un risparmio davvero incredibile, infatti la spesa che dovrete sostenere sarà di soli 16 euro.

Compatibile perfettamente con qualsiasi sistema operativo, infatti possono essere tranquillamente utilizzate sia con Android che con iOS, senza differenze particolari in termini di funzioni raggiungibili. Possono essere acquistate in due colorazioni differenti: bianco o nero, sono realizzate quasi esclusivamente in plastica, con rivestimento lucido sull’interezza della loro superficie.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: l’ottimo sconto Amazon

Un prezzo di tutto rispetto per le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 16 euro per il loro acquisto, riuscendo allo stesso tempo a fruirne delle varie specifiche tecniche di livello elevato. Acquistatele subito premendo qui.

L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe essere di circa 20 ore di utilizzo continuativo, un quantitativo più che sufficiente che fa sognare il consumatore, proprio perché si ritrova a poterle utilizzare sul medio/lungo periodo, senza alcuna difficoltà, usando i vari cicli di ricarica. All’interno delle cuffiette trova posto un driver dinamico da 12 millimetri, il che risulta essere più che sufficiente in termini di potenza massima raggiungibile, nonché livello di dettaglio e di qualità generale. I bassi sono poco corposi, è chiaro, ma è indubbio che al giorno d’oggi sia difficile trovare un device soddisfacente sotto questo punto di vista. La resistenza all’acqua, con certificazione IP54, risulta essere il fiore all’occhiello per garantirne l’utilizzo ad esempio sotto la doccia, o mentre state facendo attività all’aria aperta. La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna prevista presso il vostro domicilio entro brevissimo tempo, dipendentemente dalla vostra distanza dal magazzino Amazon.