Con memorie interne sempre più grandi e capienti, al giorno d’oggi gli utenti potrebbero pensare di non aver più bisogno di una chiavetta USB, sbagliandosi, i dati è meglio non conservarli sempre e soltanto sul cloud, per questo motivo potrebbe assolutamente tornare utile una soluzione di questo tipo.

Tra le nuove offerte disponibili su Amazon, infatti, esiste una soluzione Netac davvero unica nel suo genere. Non stiamo parlando della classica pendrive, ma di un vero e proprio SSD portatile di piccolissime dimensioni, si tratta di un modello che prevede una memoria interna di 1TB, con collegamento USB-A 3.2 Gen2, capace di raggiungere una velocità di scrittura massima di 550MB/s.

Aprite il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, così avrete le offerte Amazon e tutti i codici sconto Amazon gratis solo per voi.

Chiavetta USB: ecco lo sconto Amazon

Il piccolo prodotto ha un prezzo di base non propriamente altrettanto ridotto, infatti di base ha un costo di 89 euro, cifra che a prima vista potrebbe apparire eccessiva, ma che allo stesso tempo riteniamo più che adeguata, se confrontata con gli standard a cui siamo solitamente abituati. Il tutto viene però ridotto dalla presenza di un comodo coupon del 20% che l’utente si ritrova a dover applicare manualmente nella pagina del prodotto, così da poter arrivare a spendere circa 70 euro al seguente link.

Gli interessati all’acquisto possono notare dimensioni molto ridotte, pensate che pesa solamente 50 grammi e può stare senza problemi nel palmo di una mano, raggiungendo 13 x 9 x 2 centimetri. La velocità di trasferimento elevata ne facilita l’utilizzo in un qualsiasi caso ed occasione, oltre che, come era lecito immaginarsi del resto, è perfettamente compatibile con un qualsiasi sistema operativo o prodotto in commercio, tra cui annoveriamo Windows, Mac OS, Android, iOS e similari. Per ricevere maggiori informazioni in merito, vi potete collegare al link che trovate inserito poco sopra nel dettaglio.