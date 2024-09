Con ho. mobile, a soli 6,99 euro al mese, puoi avere a disposizione una promozione unica. Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta che include ben 150 GB, minuti ed sms illimitati. Oggi anche l’attivazione costa veramente poco.

Dunque, se sei alla ricerca di una nuova promozione da attivare sul tuo smartphone, non ti resta che scoprire maggiori dettagli e, vedrai che sarai pienamente soddisfatto della promo lanciata da ho. mobile. Scopriamo insieme a chi è dedicata e tutti i costi richiesti per poterla attivare subito.

Ho. mobile: naviga senza preoccupazioni a soli 6,99 euro

Le sorprese che ho. mobile riserva per gli utenti sono sempre davvero tante. Non dimentichiamo che al giorno d’oggi tutti gli operatori puntano a lanciare offerte convenienti per conquistare nuovi utenti. Il problema, fondamentalmente, è che non sempre sono realmente convenienti.

La promozione ho. mobile di cui, invece, stiamo parlando offre una serie di vantaggi che hanno già spinto numerosi utenti ad attivarla subito. Come già accennato, infatti, pagando solamente 6,99 euro al mese puoi avere 150 GB, minuti ed sms illimitati. Per quanto riguarda l’attivazione, quest’ultima ha un costo che parte da 2,99 euro. A tal proposito, ribadiamo che il prezzo di attivazione dipende dall’operatore di proveniente dell’utente. La sim, invece, è completamente gratuita.

Chiaramente, dunque, oggi stiamo parlando di una promozione speciale che consente di navigare sul web direttamente tramite smartphone senza troppi limiti. 150 GB, infatti, consentono di visitare le tue pagine web preferite, ascoltare musica ma anche accedere a servizi di streaming online a cui sei abbonato. Oltre a ciò, con minuti illimitati puoi liberamente chiamare amici e parenti ogni volta che vuoi; senza alcun limite.

Se vuoi approfittare di tutti questi vantaggi, approfitta subito della promozione ho. mobile 150 GB oggi disponibile a soli 6,99 euro e attivazione a partire da soli 2,99 euro in base al tuo operatore di provenienza. Non perdere altro tempo.