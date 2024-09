Il futuro dello stabilimento Audi di Bruxelles appare sempre più incerto, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i dipendenti, che temono per la loro sicurezza lavorativa. La questione è emersa con forza a causa delle voci di un possibile stop anticipato alla produzione della gamma Audi Q8 e-tron. Questo scenario potrebbe non solo condurre alla chiusura dell’impianto, ma anche a una sua riconversione verso altre attività, una misura dettata dalle scarse vendite del SUV elettrico.

Una situazione preoccupate, ma purtroppo non isolata

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente decisione del Gruppo Volkswagen di non assegnare nuovi modelli allo stabilimento di Bruxelles. Questo annuncio ha acuito il malcontento tra i lavoratori, culminato in una protesta che ha attirato l’attenzione dei media. Dopo uno sciopero, un gruppo di dipendenti ha preso le chiavi di 200 auto elettriche prodotte nello stabilimento, bloccando così l’uscita dei veicoli e tentando di forzare l’azienda a fornire risposte chiare sul futuro dell’impianto e dei suoi quasi 3.000 dipendenti.

La reazione di Audi non è tardata: l’azienda ha risposto con decisione, definendo l’azione dei lavoratori come un tentativo di ricatto. In una comunicazione ufficiale, Audi ha minacciato di procedere con denunce formali se le chiavi non verranno restituite e ha accennato alla possibilità di identificare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nel frattempo, le parti coinvolte si preparano a un incontro per cercare una soluzione mediatica. Il clima nello stabilimento è teso e la paura di una chiusura sembra sempre più concreta. I sindacati, tuttavia, non si arrendono e continuano a sperare in un’alternativa che potrebbe essere discussa durante una prossima riunione del Consiglio di fabbrica. In tale occasione, potrebbero essere presentati fino a quattro progetti alternativi mirati a mantenere attivo lo stabilimento e salvaguardare una parte dei posti di lavoro.

Ad aggravare ulteriormente la situazione, ci sono anche le recenti difficoltà economiche del Gruppo Volkswagen, che sta considerando la chiusura di uno o due impianti in Germania, esercitando così ulteriore pressione sulla situazione di Bruxelles.