Il mese di settembre 2024 è partito con il botto per il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo ha infatti fatto grandi passi in avanti nella telefonia, proponendo alcune nuove offerte di rete mobile anche con supporto alle nuove reti 5G. Come da sua tradizione, ci troviamo sempre di fronte ad offerte estremamente convenienti e con enormi quantità di traffico dati per navigare senza preoccuparsi di terminare i giga. Vediamo le offerte più interessanti di settembre.

ho Mobile stupisce anche a settembre con nuove offerte low costo con supporto al 5G

Anche a settembre l’operatore telefonico virtuale ho Mobile continua a stupire proponendo tante super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, ora l’operatore virtuale può vantare anche la presenza di nuove offerte di rete mobile dotate del supporto alla connettività 5G. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata ho. 9,99 200 GB 5G.

Come suggerisce il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Nell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. L’operatore sta inoltre scontando il costo di attivazione a soli 2,99 euro.

Per chi vuole ancora più giga per navigare sempre in 5G, è poi disponibile un’altra offerta. Ci stiamo riferendo questa volta all’offerta denominata ho. 11,99 250 GB 5G. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino ad addirittura 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Rimangono poi sempre inclusi nel bundle minuti di chiamate senza limiti e sempre sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 11,99 euro al mese.

Sul sito dell’operatore virtuale ho Mobile rimangono poi sempre disponibili tante altre offerte con supporto alla connettività 4G.