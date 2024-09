La promozione “Flash 220 Limited Edition” di 1Mobile si conferma una delle offerte più competitive del momento. Dedicata ai nuovi clienti, offre un pacchetto molto generoso. Ovvero 220GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS. Il costo per il primo mese è di 4,99€, mentre dal secondo la tariffa sale a 9,99€. Ciò rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa per chi desidera un piano completo e conveniente. Soprattutto per i primi 30 giorni di “prova”. In più, chi passa da un altro operatore beneficia di un’attivazione completamente gratuita. Mentre per le nuove SIM è previsto un prezzo di attivazione di 9,99€.

1Mobile: facile gestione tramite app e altro ancora

La promo è disponibile fino al 18 settembre 2024. Mancano quindi ancora pochi giorni per potermi approfittare. Uno dei vantaggi più interessanti riguarda il traffico dati. Esso infatti può essere utilizzato sia in Italia che all’interno dei paesi dell’Unione Europea, secondo le regole di roaming vigenti. L’offerta si rinnova in automatico ogni mese. Dunque non vi sarà bisogno di preoccuparsi ogni volta di effettuare la ricarica. Importante ricordare che il traffico non consumato non è cumulabile e si perde alla fine del mese.

Ma non è tutto. La gestione dell’offerta è resa semplice dall’applicazione 1Mobile o dall’area riservata del sito web. In cui è possibile verificare il proprio consumo, controllare i rinnovi e gestire il credito residuo. È possibile anche disattivare o riattivare la promozione in qualsiasi momento. Il costo di nuova ri-attivazione è fissato a 15€, oltre al canone mensile.

Un aspetto che deve essere considerato è che la compatibilità dei servizi internet e dati non è garantita con alcuni dispositivi. Tra cui i telefoni Blackberry con sistema operativo proprietario o alcuni modelli Brondi e Wiko. Ciò causa a di limitazioni hardware o software. In ogni caso, se volete conoscere altre soluzioni vantaggiosi proposte dall’operatore, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.