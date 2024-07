Il gruppo Volkswagen ha recentemente annunciato che potrebbe chiudere la sede di Bruxelles del marchio Audi a causa del significativo calo della domanda di auto elettriche premium. Non si vedeva una chiusura di uno stabilimento da parte del colosso tedesco dai tempi del sito di Westmoreland in Pennsylvania nel lontano 1988.

La chiusura dello stabilimento di Bruxelles

Volkswagen ha stimato che i costi per trovare un nuovo utilizzo per lo stabilimento di Bruxelles, o per la sua eventuale chiusura, potrebbero arrivare a 2,6 miliardi di euro nel 2024. Questo ha portato a un abbassamento delle previsioni di rendimento operativo del gruppo, dal precedente 7-7,5% a una stima rivista al ribasso del 6,5-7%.

Le azioni di Volkswagen e Porsche hanno subito un calo rispettivamente dell’1,7% e del 2,1% in seguito all’annuncio. Un esempio concreto di questa crisi è la diminuzione della domanda per l’Audi Q8 e-tron, tanto che la produzione di questo modello potrebbe essere interrotta entro il 2025.

Lo stabilimento di Bruxelles, che ha prodotto circa 50.000 auto lo scorso anno, è da tempo alle prese con difficoltà strutturali, complicate anche dalla sua vicinanza alla città e dagli elevati costi logistici. Volkswagen ha annunciato l’inizio di un processo di consultazione per esplorare soluzioni alternative per l’impianto, che attualmente impiega circa 3000 persone.

Nel primo trimestre del 2024, gli utili operativi del gruppo Volkswagen sono diminuiti del 20%, parzialmente a causa dei ritardi nelle consegne di Audi. La chiusura temporanea di due settimane dello stabilimento di Bruxelles a febbraio, dovuta alla mancanza di componenti, ha contribuito a questo declino.

Evoluzione Audi

Per quanto riguarda il segmento base, Audi ha deciso di interrompere la produzione della A1 per concentrarsi sui modelli A3 e Q3. È in programma l’introduzione di un nuovo modello, che potrebbe essere chiamato A2 E-Tron o Q2 E-Tron, atteso per il 2027. Questo veicolo, con un’autonomia fino a 700 km e ricarica rapida, si posizionerà ai vertici del segmento C. Condividerà componenti con altri modelli del gruppo Volkswagen e sarà disponibile in configurazioni tradizionali e coupé. Il CEO di Audi ha descritto questo nuovo veicolo come “unico e indipendente“, con la produzione che avverrà a Ingolstadt, a testimonianza dell’impegno di Audi verso la transizione elettrica.