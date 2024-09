La piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota piattaforma ha infatti inglobato oltre 2 miliardi di utenti diventando letteralmente l’applicazione da abbattere, a quanto pare però d’ora in avanti non ci sarà più un avversario da abbattere, bensì un concorrente con cui cooperare, a seguito infatti dell’entrata in vigore del Digital Market Act, le maggiori realtà hanno dovuto procedere a un’apertura dei propri sistemi per garantire la massima competitività del mercato ed eliminare posizioni di monopolio presenti.

Di conseguenza, grandi colossi come Apple o in questo caso Meta Hanno dovuto rivedere le proprie posizioni e aprire i propri sistemi all’interoperatività Per consentire la fruizione da parte di software House di terze parti, ciò per quanto riguarda WhatsApp si traduce nella possibilità di scambiare i messaggi utili utilizzando client proprietario di Meta Per comunicare su altre piattaforme, come iMessage, Telegram, Messenger e via dicendo, il tutto tramite l’applicazione di Whatsapp.

I lavori preliminari sono ultimati

Stando a quanto dichiarato da un portavoce della nota società, sembra che WhatsApp si stia attivando per rendere effettiva questa apertura, come se non bastasse lo sviluppo dei software preliminari per il funzionamento del cross platform di messaggistica sembra essere terminato, di conseguenza tutto il necessario per consentire di scambiare messaggi tra varie piattaforme diverse e già pronto, in fase di sviluppo sono invece le funzionalità più peculiari che da sempre sono disponibili su WhatsApp come reazioni ai messaggi, conferme di lettura e altri dettagli che ovviamente rendono la messaggistica più funzionale ed efficace.

Come se non bastasse, WhatsApp ha affermato che per il 2027 sarà possibile anche effettuare videochiamate tra piattaforme diverse e accedere a un Pool di funzionalità che al momento sono un’esclusività di WhatsApp, ma che presto per l’appunto diverranno universali, di conseguenza si tratta solo di una questione di tempo.