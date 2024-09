WhatsApp, come risaputo, offre molte funzionalità pratiche, ma alcune di esse possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Ad esempio, lasciare che tutti vedano la propria foto profilo può esporre informazioni personali, anche a persone che non si conoscono. Ecco perché si consiglia di limitare la visibilità dell’immagine solo ai propri contatti. Per farlo, basta accedere alle “Impostazioni” dell’app, selezionare la sezione “Privacy”. Da qui cliccare su “Immagine del profilo” e poi “I miei contatti”. In alternativa, se desiderate una maggiore riservatezza, potete anche selezionare l’opzione “Nessuno”. Riducendo così i rischi legati alla condivisione non intenzionali di informazioni su di sé.

WhatsApp: come gestire l’ultimo accesso ed evitare il pericolo delle truffe

Un’altra funzionalità che potrebbe causare fastidi e potenziali rischi riguarda l’aggiunta automatica ai gruppi. Chiunque abbia il vostro numero può inserirvi in chat di gruppo, anche senza il vostro consenso. Per evitare tutto ciò, bisogna andare su “Impostazioni”, poi su “Privacy” e seleziona la voce “Gruppi”. Si può limitare questa possibilità ai soli contatti o, per ulteriore sicurezza, scegliere l’opzione “I miei contatti eccetto…” per escludere persone specifiche.

Un altro aspetto che merita attenzione riguarda l’ultimo accesso e la visibilità del proprio stato online. Di default, tutti possono vedere quando si è attivi o l’ultima volta che si è usata l’applicazione. Anche in questo caso bisogna agire direttamente sulle Impostazioni della piattaforma per limitare i permessi. Ad ogni modo, è importante ricordare che, disattivando questa funzione, non potrete vedere l’ultimo accesso degli altri. Cosa che non tutti potrebbero apprezzare.

Infine, altra cosa importante è la disattivazione del download automatico di foto e video. Spesso, sfruttando questa opzione, i truffatori possono inviare file multimediali dannosi. Per evitare di scaricare contenuti potenzialmente pericolosi, basta accedere alle “Impostazioni” dell’app, poi andare su “Chat” e disattivare la “Visibilità dei media”. In questo modo, solo voi deciderete quali contenuti scaricare, preservando il vostro dispositivo da file non desiderati o truffaldini.