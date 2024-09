HP Omen è la serie dell’azienda americana dedicata al mondo del gaming, una selezione di prodotti di altissima qualità, al cui interno si possono trovare tutte le migliori specifiche tecniche, tra cui, come nel nostro caso, un processore Intel Core i9-14900HX, che viene supportato dalla presenza di 32GB di RAM DDR5 ed un SSD da 1TB PCIe NVMe.

La differenza rispetto agli dispositivi da gaming risiede più che altro nella presenza della scheda grafica dedicata, stiamo parlando della bellissima Nvidia GeForce RTX 4070 con 8GB di RAM dedicata. Le prestazioni sono complessivamente di livello nettamente superiore rispetto ai soliti standard, giocare non sarà un problema sull’ampio display da 16,1 pollici di diagonale, il quale permette di raggiungere una risoluzione massima in FullHD ed un refresh rate a 165Hz.

HP Omen: uno sconto inedito ed esclusivo

Arriva la promozione migliore del momento applicata sui notebook da gaming, infatti HP Omen 16-wf1003sl può essere acquistato in questi giorni a soli 1899 euro, contro i 2099 euro del prezzo più basso recente, prestando attenzione che quest’ultima cifra non rappresenta il listino, ma il valore minore raggiunto nell’ultimo periodo. Scopritelo subito a questo link.

Design moderno, ma non aggressivo, cosa che ci saremmo aspettati per un dispositivo da gaming, il prodotto è caratterizzato da uno chassis metallico con finitura opaca molto bella da vedere e da toccare, una tastiera retroilluminata RGB, con illuminazione che attraversa il font, risultando facilmente visibile in ogni condizione luminosa, con assenza del tastierino numerico sul lato destro. La connettività fisica è dislocata sui due lati del device, dove si trovano anche le prese d’aerazione, con la presenza di due porte USB-C, un jack da 3,5mm ed una USB-A, manca se proprio un lettore microSD.