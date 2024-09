Capita spesso di vedere su WhatsApp la notifica di un messaggio cancellato, scatenando curiosità e dubbi. Il pensiero di poter perdere informazioni importanti o semplicemente la curiosità su ciò che è stato scritto e poi eliminato può diventare fastidioso. Per fortuna, esistono dei metodi che permettono di visualizzare i messaggi eliminati, sia attraverso il recupero delle notifiche che utilizzando backup o app di terze parti. Se siete tra coloro che non vogliono mai perdere una parola, ci sono alcuni strumenti utili che possono fare decisamente a caso vostro.

WhatsApp: backup e app per non perdere nulla

Uno dei sistemi più facili per scoprire cosa è stato eliminato è attraverso le notifiche del telefono. Diverse app, come “Notification History” o “NotificationLog”, possono essere scaricate dal Play Store e consentono di monitorare le notifiche in tempo reale. Una volta installata l’app e concessi i permessi necessari, potrete controllare il registro delle notifiche per vedere cosa è stato inviato, anche se il messaggio è stato cancellato. Tale metodo funziona per ogni notifica, inclusi i messaggi cancellati su WhatsApp. Rendendo il tutto particolarmente pratico.

Un’altra opzione semplice ed efficace è il ripristino delle chat attraverso il backup di WhatsApp. Se avete attivato i backup automatici nelle impostazioni, potete recuperare una versione precedente delle vostre conversazioni. È sufficiente disinstallare l’applicazione, reinstallarla e, durante la configurazione, selezionare il backup da ripristinare.

Per chi vuole una soluzione ancora più avanzata, esistono app specializzate. Ne sono un esempio “WAMR” o “WhatsRemoved+”. Questi strumenti permettono di recuperare quanto eliminato. Ma anche media come foto o video cancellati. Tuttavia, è importante essere consapevoli che utilizzare app di terze parti potrebbe comportare qualche rischio per la privacy del proprio dispositivo. Dunque scegliete attentamente cosa installare e non dimenticate di leggere le recensioni. In più ricordate che non tutti i metodi sono garantiti al 100%.