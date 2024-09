Una delle tematiche più importanti quando si parla di WhatsApp e senza alcun dubbio la privacy, il noto social di messaggistica istantanea e infatti sempre al centro delle attenzioni di tutti in merito a questo tema dal momento che la sicurezza e l’attenzione non bastano mai, soprattutto in quest’ultimo periodo durante il quale moltissimi truffatori hanno iniziato a sfruttare l’app di messaggistica per diffondere truffe. Pensate per derubare gli utenti dei loro dati sensibili o peggio della loro identità.

Di conseguenza il team di sviluppo e al lavoro per cercare di migliorare quanto più possibile la sicurezza e tutelare la privacy degli utenti che scelgono di utilizzare WhatsApp, a quanto pare i primi passi in tal senso si stanno muovendo dal momento che molto presto assisteremo all’esordio di due nuove funzionalità pensate per l’appunto per migliorare questi elementi, stiamo parlando di username e Pin, due feature che arriveranno molto presto e che serviranno proprio a rendere più sicura la nota piattaforma di messaggistica, scopriamo qualche dettaglio in più.

La privacy al centro

L’username è una funzionalità presa in prestito dai colleghi di Telegram e consisterà nella possibilità di scegliere un proprio username da condividere con un utente al posto del nostro numero di telefono per risultare rintracciabili, ciò come intuibile consentirà di non dare il nostro numero a chiunque, l’altra funzionalità invece, il Pin, consisterà nella scelta di un Pin di quattro cifre al momento della registrazione che verrà richiesto agli sconosciuti che desiderano intraprendere una conversazione con noi per la prima volta, un esempio può essere qualcuno che ci scrive dopo aver reperito il nostro contatto da un gruppo in comune, senza quel Pin non potrà scriverci in nessun modo, ciò ovviamente farà da diga a tutti i truffatori che stanno cercando di imbrogliare gli utenti su WhatsApp con delle truffe ingannevoli e pericolose.