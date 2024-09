C’è aria di novità in casa Very Mobile. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco deciso di proporre una delle sue promozioni di rilievo in due nuove versioni. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove offerte di rete mobile denominate Very Esclusiva 4,99 Giga x 2 e Very Esclusiva 4,99 75 Giga. Vediamo qui di seguito i dettagli .

Very Mobile, ritorna l’offerta esclusiva in due nuove versioni super

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre una delle sue super offerte di rilievo in due nuove versioni. Come già accennato in apertura, una delle due versioni è denominata Very Esclusiva 4,99 Giga x2. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Questa versione è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da questi operatori telefonici: Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

La seconda versione proposta dall’operatore è Very Esclusiva 4,99 75 Giga. Come suggerisce il nome, in questo caso gli utenti avranno a disposizione fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Rimangono poi inclusi nel bundle sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Questa offerta è attivabile da chi proviene da: Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.