Apple sembra pronta a rompere con le sue tradizioni e lanciare già a metà settembre 2024, macOS Sequoia. Ovvero la quindicesima versione del suo sistema operativo per Mac. Ciò rappresenta un cambio importante rispetto alle tempistiche di rilascio degli anni precedenti. Quando il suo debutto arrivava generalmente tra la fine di settembre e l’inizio di novembre. La decisione di anticipare il lancio, secondo quanto riportato da documenti interni trapelati, risulta essere quello più precoce dal 2012. Esattamente quando OS X 10.8 Mountain Lion fu rilasciato a luglio.

Apple: una strategia rivolta all’integrazione e all’ innovazione

In passato, il rilascio di macOS è sempre avvenuto dopo quello di iOS. Spesso con una settimana di distanza, soprattutto in concomitanza con l’uscita dei nuovi iPhone. Quest’anno però la strategia potrebbe essere diversa, ed è possibile che il sistema Sequoia venga addirittura lanciato prima di iOS 18. Un simile cambiamento potrebbe rappresentare una svolta nel modo in cui Apple gestisce il rilascio dei suoi sistemi operativi.

A tal proposito gli analisti del settore ritengono che questa mossa dell’ azienda possa essere dettata da alcune importanti novità. Tra cui una maggiore integrazione tra dispositivi iOS e macOS. Potrebbe trattarsi anche di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Funzioni che il colosso di Cupertino sembra determinato a sviluppare il prima possibile su tutte le sue piattaforme. Offrendo queste innovazioni simultaneamente su iPhone, iPad e Mac, Apple punta probabilmente a creare un contesto ancora più connesso e sinergico.

Gli esperti si aspettano che maggiori dettagli emergeranno durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 16. Durante il quale saranno sveltai altri prodotti come i nuovi Apple Watch e AirPods, e probabilmente verrà confermata la strategia dietro il cambiamento nel calendario di rilascio di macOS. Se la presentazione dei nuovi dispositivi mobili ruberà, come di consueto, la scena, l’arrivo anticipato di macOS Sequoia potrebbe dimostrare l’intenzione dell’azienda di riportare il Mac al centro della sua visione tecnologica.