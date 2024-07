Da qualche tempo, è possibile utilizzare la carta d’identità elettronica (CIE) per attivare una SIM o una eSIM Very Mobile acquistata online. I metodi disponibili per verificare l’identità e attivare la scheda sono tre: la classica video identificazione, il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la CIE.

Già a giugno si era notato un cambiamento quando, nella pagina dell’offerta Very Winback 5,99, la CIE era stata inclusa tra i metodi di identificazione. Eppure, in altre sezioni del sito dell’operatore non c’era menzione della CIE. Ora, invece, nella pagina generica dedicata alle offerte si può leggere che è sufficiente scegliere l’offerta desiderata per poi completare l’acquisto. Dopo si riceverà un’e-mail con un QR Code da inquadrare per scaricare la eSIM tramite la fotocamera o la funzionalità dedicata del proprio smartphone. A questo punto, si può scaricare l’app Very e cliccare su “Attiva SIM”. Oppure andare su verymobile.it/attiva. È possibile identificarsi in pochi istanti con lo SPID o la CIE. In alternativa, si può effettuare la video identificazione.

Very Mobile: come attivare SIM ed eSIM

Dopo aver eseguito la procedura, completata in pochi minuti, sarà possibile procedere con l’attivazione della scheda. Di solito, la SIM è attiva subito, ma nel caso peggiore, lo sarà entro poche ore.

Tra le offerte più allettanti di Very Mobile, la Very 5,99 è presente a listino da diverso tempo e rimane una delle più interessanti. L’offerta, infatti, include minuti illimitati, SMS illimitati, 150 Giga in 4G, 6,4 Giga in UE, SIM gratuita, spedizione gratuita e attivazione gratuita. Non ci sono costi extra, vincoli contrattuali o servizi a pagamento.

La promo include anche le funzionalità “Ti ho cercato“, RingMe e Hotspot, tutto questo a 5,99 euro al mese per i clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobile e CoopVoce e altri operatori.

Le nuove opzioni di identificazione rappresentano un passo avanti significativo per Very Mobile, facilitando l’attivazione delle SIM e migliorando l’esperienza utente. L’inclusione della CIE rende il processo più flessibile e accessibile, dimostrando l’impegno dell’operatore nel fornire soluzioni innovative e convenienti per i propri clienti.