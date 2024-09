Sono diverse le previsioni riguardo il settore smartphone in vista del prossimo anno. Tra le uscite più attese ci sono sicuramente i prossimi Galaxy S25 di Samsung, con maggiore riferimento al modello Ultra. Sono diverse le indiscrezioni emerse su quest’ultimo. Per quanto riguarda il processore interno sembra che il nuovo smartphone presenterà uno Snapdragon 8 Gen 4. Per la RAM si ipotizza 16GB. È ipotizzabile che il dispositivo presenterà le funzionalità Galaxy AI. Ed infine, per l’interfaccia sarà One UI 7.1.

Oltre tali informazioni, di recente, sono emersi ulteriori dettagli riguardo il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra. Quest’ultime, confermano la configurazione a quattro fotocamere. E non solo. Sembra che ci sarà un miglioramento riguardo le dimensioni e la risoluzione dei sensori. Quest’ultimi fanno riferimento al teleobiettivo e ad un ultrawide.

Galaxy S25 Ultra di Samsung: nuovi dettagli sul comparto foto

Il prossimo dispositivo dell’azienda sudcoreana dovrebbe presentare un sensore da 50MP da 1/2,52”. Quest’ultimo avrà pixel di 0,7 µm e un’apertura F1.9. Il teleobiettivo da 50MP è simile a quello del Galaxy S24 Ultra. Non è però chiaro se sarà o meno lo stesso sensore.

La fotocamera ultrawide, invece, potrebbe probabilmente avere un meccanismo per la messa a fuoco automatica e più ravvicinata. Dettaglio utile per fotografie macro. Inoltre, è probabile che tale sensore fornirà anche la possibilità di registrare video 4K 60fps ed anche 8K 30fps.

Le novità non finirebbero qui. Sembra infatti che il teleobiettivo potrebbe prevedere un sensore da 50MP. Inoltre, quest’ultimo avrà anche uno zoom ottico 3x e OIS. La fotocamera principale dovrebbe essere da 200 MP e si presenta come molto simile a quelle presenti sui modelli precedenti di Samsung.

Tra i dettagli nuovi e le riconferme, sembra che i prossimi Galaxy S25 Ultra saranno dispositivi top di gamma anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Ovviamente bisogna attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung per ottenere informazioni certe sulle caratteristiche principali dei nuovi smartphone.