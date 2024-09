Vodafone ha pensato di conquistare nuovi utenti con un’offerta davvero incredibile. Sei stanco della tua attuale offerta telefonica? Spendi una cifra che consideri elevata ma non sei soddisfatto del servizio che ti viene offerto? Oggi hai la possibilità di passare a Vodafone mantenendo lo stesso numero di sempre. A soli 7,99 euro al mese hai minuti ed SMS illimitati e 150 Giga in 5G se attivi l’offerta con SmartPay. Altrimenti hai a disposizione un totale di 100 Giga in 5G al mese.

Scopriamo insieme ulteriori dettagli di questa offerta lanciata da Vodafone. Continua a leggere questo articolo per scoprire se puoi attivarla.

Vodafone: offerta pazzesca con 150 GB a 7,99 euro

A partire da oggi puoi risparmiare denaro per la tua offerta telefonica. Con Vodafone, infatti, pagando solo 7,99 euro al mese hai minuti ed SMS illimitati e 150 Giga in 5G se attivi l’offerta con SmartPay. Nel caso in cui l’offerta non venisse attivata con SmartPAy, si hanno a disposizione un totale di 100 Giga in 5G al mese.

Ma da chi può essere attivata questa speciale promozione? Secondo quanto riportato da Vodafone, la promozione in questione può essere attivata da tutti coloro che attualmente hanno un’offerta mobile Iliad, Fastweb o di un altro operatore virtuale.

Dunque, l’offerta è valida solo se passi a Vodafone mantenendo il tuo numero da determinati operatori, tra cui: Iliad, Coopitalia, Poste Italiane, Fastweb Full, 1 Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile BT, BT Italia Full Mvno, Cmlink Italy, Conad Mobile, Coop Italia Full, Coop Esp (Vecchio Seriale), Daily Telecom, Digi Mobile Full, Digitel Italia, Elite Mobile, Enegan Spa, Erg Mobile. Se attualmente non hai uno tra questi operatori, puoi controllare direttamente dalla pagina web Vodafone dedicata. Non perdere altro tempo e approfitta della promozione Vodafone per poter navigare in tranquillità con il tuo smartphone e chiamare senza limiti i tuoi amici.