La multinazionale cinese Lenovo, affermata ormai da anni per la progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi elettronici, ha ritirato Legion Go da alcuni store dell’Unione europea. In un primo momento, il motivo del ritiro si pensava fosse direttamente connesso alla possibilità di un aggiornamento di Legion Go Lite o Plus in occasione dell’esposizione di tecnologia più importante e tradizionale dell’Europa, ovvero l’IFA di Berlino.

L’assenza di Legion Go sugli store online di Lenovo, secondo quanto espresso in un rapporto di Forbes, riguarda Spagna, Svizzera, Italia e Regno Unito. Da parte della stessa multinazionale cinese, invece, sembrano non esserci commenti al proposito. La causa della rimozione di Legion go dagli store online sarà,dunque, legata alla possibilità di un aggiornamento oppure di un successore?

Lenovo Legion Go: rimosso dagli store online

Sono stati numerosi, dunque, gli appassionati del brand che, recandosi sui siti web dedicati, hanno improvvisamente notato che Legion Go non fa più parte del catalogo attualmente disponibile.

Alcune indiscrezioni, inizialmente, hanno fatto pensare ad alcuni aggiornamenti della line-up Legion Go da parte della multinazionale Lenovo in occasione dell’IFA di Berlino. Fino a questo momento, però, nessun annuncio ufficiale è stato effettuato da parte della stessa Lenovo.

Nello specifico, la mancanza di Legione Go dagli store online di Italia, Spagna, Svizzera ma anche del Regno Unito ha fatto pensare ad un imminente aggiornamento e un probabile Legion Go 2 o Go Lite. Secondo alcune indiscrezioni, la versione Lite del dispositivo da gaming potrebbe contraddistinguersi grazie alla presenza di un display di soli 7 pollici, ma non mancano alcune voci relative ad un modello con porta HDMI e apposito sistema di raffreddamento a doppia ventola per ottimizzare le prestazioni durante l’uso.

Non ci resta che attendere per scoprire gli aggiornamenti che Lenovo ha in serbo per tutti i suoi utenti appassionati del popolarissimo dispositivo da gaming.