Una delle app più conosciute della suite offerta da Google è senza alcun dubbio Google Meet, la piattaforma gode infatti di grande popolarità e viene spesso usata per le videocall lavorative, di natura accademica o anche semplicemente per entrare in contatto con i propri conoscenti, ovviamente in quanto facente parte dei software gode di tutto il servizio di updates che la nota azienda si occupa di fornire alle proprie applicazioni.

Proprio lo scorso mese Google aveva annunciato l’arrivo di tante novità per quanto riguarda la sua piattaforma di videochiamate e a quanto pare finalmente qualcosa sta per arrivare, Google infatti sul proprio forum annunciato il rollout ufficiale di aggiornamento legato al design e all’interfaccia della piattaforma che introduce una novità che sarà sicuramente gradita a molti utenti.

Schermo intero e libero

L’interfaccia della piattaforma è stata letteralmente ripulita e resa molto più gradevole alla vista, durante le video chiamate tra l’altro potrete godere dell’interfaccia a schermo intero dal momento che Google ha completamente rimosso tutti i bordi e tutte le icone, di conseguenza potrete sfruttare tutto lo schermo del vostro dispositivo sia in orientamento verticale che orizzontale, come se non bastasse la griglia di comandi è stata giornata anch’essa e ora presenta un design molto più coerente con l’interfaccia di Meet e risulta anche essere molto più pulita da un punto di vista prettamente estetico.

Insomma Google sembra aver proprio badato ad ogni dettaglio e ascoltato i feedback dell’utenza che effettivamente gradivano un’interfaccia più pulita per avere un più ampio spazio di visualizzazione, la novità sta arrivando piano piano per tutti gli utenti e nel corso di poco tempo sarà disponibile e vincolante per tutti, non rimane dunque che attendere per poter utilizzare finalmente l’applicazione a schermo intero senza troppe difficoltà, la novità in arrivo per tutti coloro che utilizzano uno smartphone o un tablet Android.