Grazie al programma di fedeltà TIMParty, alcuni clienti TIM avranno la possibilità di accedere a tre mesi gratuiti di Disney+. La promozione è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti TIMVISION che dispongono di un’offerta di rete fissa o che hanno intenzione di attivarla. Chi vi aderisce, riceverà un abbonamento al piano Disney+Standard con pubblicità. Servizio che normalmente ha un valore di 5,99€ al mese. Tale soluzione estremamente vantaggiosa sarà attiva ancora per pochi giorni. Presumibilmente fino al 15 settembre 2024, a meno di proroghe o modifiche future. Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento si disattiverà automaticamente senza ulteriori costi.

TIM: le caratteristiche del piano Disney+ Standard e l’offerta TIMVISION

Questa offerta è pensata per i clienti TIM che rientrano in specifiche campagne commerciali proposte dall’operatore. Anche chi ha già un abbonamento attivo a Disney+ può aderirvi, utilizzando la stessa email. Infatti coloro che sono interessati potranno ricevere una notifica via mail da Disney per poter gestire come preferiscono l’abbonamento esistente. Se si decide di interrompere il contratto o passare a un altro operatore, la promozione resterà valida fino alla naturale scadenza dei tre mesi.

Disney+ è da sempre conosciuta per ospitare contenuti di marchi celebri come Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic. Il suo piano Standard presenta un innumerevole catalogo di contenuti con pubblicità. Questo consente una riproduzione streaming fino alla risoluzione Full HD, con inserzioni pubblicitarie visualizzate prima e durante la visione dei contenuti. È possibile utilizzare il servizio su due dispositivi contemporaneamente. In più l’audio è disponibile sia in formato 5.1 che in stereo.

Questo abbonamento, come detto, può essere attivato anche tramite TIMVISION. Ciò grazie alla partnership esclusiva tra TIM e Disney. Per chi desidera prolungare l’esperienza oltre i tre mesi, l’ operatore propone un pacchetto con TIMVISION e Disney+ al costo promozionale di 0,99€ al mese fino al 31 dicembre. Successivamente, il prezzo diventerà di 6,99€ al mese. Insomma, non perdetevi questa eccezionale opportunità di risparmio ed intrattenimento.