Iliad: dal Play Store scomparsa l'app Segreteria ma non solo

Il fenomeno Iliad consente alle persone di poter risparmiare avendo i migliori contenuti ogni giorno. Via via il fenomeno è andato crescendo diventando sempre più attuale e soprattutto sempre più in grado di battere la concorrenza. Quando il gestore ha debuttato in Italia nel 2018, molti utenti si chiedevano come sarebbe andata e ad oggi si può avere una risposta. Un’altra domanda che si ponevano gli utenti riguardava le applicazioni ufficiali che sarebbero servite, soprattutto quelle per controllare diversi parametri della propria offerta o per garantire portabilità, configurazione e segreteria.

Queste soluzioni sono arrivate solo ed unicamente sul Play Store, quindi solo per gli utenti Android. Ad oggi però c’è un problema: le applicazioni di Iliad non sono disponibili neanche più per gli utenti del market di Google. La rimozione a quanto pare è definitiva, anche se chi le ha scaricate tempo addietro, può continuare ad usarle.

Iliad: scompaiono le applicazioni ufficiali dal Play Store di Google

Molti utenti avevano sgranato gli occhi dopo aver visto che all’interno del Play Store di Google mancassero le applicazioni di Iliad. Più precisamente sono tre le app che mancano adesso, ovvero Portabilità Seriale SIM, Mobile Config e Segreteria Visiva Iliad. Al momento non si sa se queste applicazioni sono state eliminate da Iliad solo perché ne dovranno arrivare altre o perché il colosso mira ad altre soluzioni.

Almeno per il momento però gli utenti hanno potuto capire direttamente dal portale ufficiale dell’azienda che queste non torneranno di sicuro. Un altro discorso riguarda certamente la possibilità che possa arrivare una nuova soluzione, magari in grado di integrarle tutte insieme. Ad oggi tutto sembra chiaro: il colosso continua a macinare terreno per quanto riguarda le sue offerte mobili ma c’è sempre l’incognita delle applicazioni ufficiali. Bisognerà dunque attendere fino a nuova comunicazione per avere un risvolto in merito al futuro.